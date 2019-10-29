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29.10.19 10:56

В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на 1 жовтня 2019 року від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року і 52,3% дорослих.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Для колективного імунітету від дифтерії необхідно, щоб 95% населення було щеплено від хвороби.

Дітей вакцинують тричі: в два, чотири і шість місяців. Ревакцинація проводиться у 18 місяців і в шість років. Наступна вакцинація проходить у віці 16 років.

Перша планова вакцинація дорослих проходить у віці 26 років і потім кожні десять років.

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В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ 01
В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ 02

У жовтні в Україні зафіксували низку випадків дифтерії. В Ужгороді їх 15. 24 жовтня захворювання діагностували у дев'ятирічного ліцеїста в Києві, також в столиці було виявлено ще один випадок дифтерії. "Діагноз "дифтерія" підтверджений і у чоловіка в Тернопільській області.

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