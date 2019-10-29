54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, який опублікував 29 жовтня результати своїх соціологічних досліджень.

З 11 по 22 жовтня КМІС провів опитування серед дорослого населення м. Києва методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Проведено 803 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% - для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% - для показників близьких до 12 % або 88%, 1,6% - для показників близьких до 5% або 95%.

Респондентам ставилося запитання "Зараз я буду зачитувати Вам імена деяких громадсько-політичних діячів. Для кожного з них скажіть, чи знаєте Ви, чули що-небудь або читали про нього або неї? Якщо "знають": Як Ви ставитеся до нього/неї?".

Серед діячів зі списку найкраще ставлення до себе (за балансом позитивного-негативного ставлення) має В. Зеленський – 54% киян позитивно до нього ставляться, 22% негативно, баланс +32%. Далі йдуть В. Кличко (40% проти 35%, баланс +5%) і С. Вакарчук (39% проти 24%, баланс +15%). Також позитивний баланс мають Д. Разумков (34% проти 16%, баланс +18%), М. Томенко (27% проти 14%, баланс +13%), А. Пальчевський (22% проти 11%, баланс +11%). Інші діячі мають близький до нуля або від’ємний баланс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 80% українців довіряють Зеленському, - опитування КМІС