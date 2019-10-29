Ветерани-добровольці в Золотому поки не порушували закон, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив у вівторок у Маріуполі перед початком інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine.

"Це громадяни України, які вирішили там перебувати, і вони там перебувають, нічого не порушуючи на цей момент. Жодних конфліктів немає, наскільки я знаю. Я вранці розмовляв", - сказав він.

Аваков підтвердив, що в понеділок увечері в тому районі були обстріли.

"Заходила, як ми думаємо, диверсійно-розвідувальна група. Ми так думаємо: треба перевіряти цю інформацію. І було кілька кулеметних чи автоматних черг. Але не стільки по них (по активістах-добровольцях. - Ред.) стріляли, скільки загалом це було", - зазначив Аваков.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Пізніше лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький стверджував, що добровольці, які перебувають у селищі Золоте-4, не вивезли, а перемістили зброю за межі так званої "червоної зони".

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