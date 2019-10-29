Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про статус добровольців

За проголосували 323 народні депутати. Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції" пропонує додати до переліку учасників бойових дій добровольців, які виконували бойові завдання антитерористичної операції в районах її проведення не менше 30 календарних днів (незалежно від перерв), у взаємодії з ЗСУ, МВС, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та і іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

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"Водночас пропонується не поширювати цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (в тому числі здійснювали волонтерську діяльність). Законопроєктом пропонується також встановити механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам і встановлюються відповідні підстави. Крім того, законопроєктом також пропонується поширити відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб і членів їхніх сімей", - йдеться в пояснювальній записці.

Рада також скоротила терміни підготовки законопроєкту до другого читання.