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29.10.19 11:37

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: він чітко усвідомлює, чого можна і як можна досягти, - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, вважає український міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: він чітко усвідомлює, чого можна і як можна досягти, - Пристайко

У Маріуполі у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів "як Ви вважаєте, президент України готовий до зустрічі з Путіним?", Пристайко відповів: "Я думаю, що так. Він говорив з ним телефоном тричі. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, чого можна і як можна досягти", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він підтвердив, що був свідком цих телефонних розмов.

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Водночас Пристайко відмовився відповідати на запитання, чи була позиція Зеленського жорсткою, зазначивши, що не всі публікують і розповідають про розмови президентів. "Ми цього не робимо", - сказав міністр.

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