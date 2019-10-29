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29.10.19 11:39

Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що процес розведення сил і засобів в Золотому (Луганська обл.) у вівторок стартував.

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Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у Маріуполі у вівторок.

"До самої зустрічі в "нормандської форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогодні", - сказав Пристайко.

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Як відомо, згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил в районі Золотого і Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.

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