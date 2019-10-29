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29.10.19 11:44

Кабмін визначив межі території морського порту Маріуполь, - Криклій

Уряд на виїзному засіданні в Маріуполі визначив межі території морського порту Маріуполь, який не мав меж із 2013 року.

Кабмін визначив межі території морського порту Маріуполь, - Криклій

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні уряду в Маріуполі узвалено рішення про межі території морського порту Маріуполь. З 2013 року порт не має певних меж. Рішення уряду тягне правову визначеність при здійсненні господарської діяльності для суб'єктів господарювання, які працюють або мають намір працювати на території порту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Криклія, урядом прийнято рішення про включення прилеглого водного простору морського терміналу "СРЗ" (Азовський судноремонтний завод) в уже визначені межі акваторії порту Маріуполь.

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Кабмін визначив межі території морського порту Маріуполь, - Криклій 01

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