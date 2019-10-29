Повертати "проблемні" банки їхнім колишнім власникам ніхто не збирається, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine.

"Під час кризи втрати платників податків у фінансовому секторі досягли $15 млрд. З ринку були виведені близько 100 банків, зокрема "Дельта Банк","Надра Банк", банк "Фінанси і кредит", націоналізований "ПриватБанк". У кожній цій справі я буду захищати тільки інтереси держави Україна, інтереси кожного українця. Всі ці проблеми не мають бути вирішені за рахунок платників податків", - зазначив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що ніхто з його команди й уряду повертати українські "проблемні" банки колишнім власникам не буде.

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"Хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось із команди президента або нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки - ні, це не так", - підкреслив Зеленський.