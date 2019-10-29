Зеленський підписав закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є шкода, завдана неправомірним рішенням, невиконанням або неналежним виконанням службових обов'язків.

Умови притягнення до матеріальної відповідальності - наявність шкоди, протиправна поведінка особи у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням службових обов'язків, причинний зв'язок між протиправною поведінкою особи і заподіяною шкодою, вина посадової особи в завданні збитків.

Притягнення до матеріальної відповідальності не буде звільняти від дисциплінарної, адміністративної або кримінальної.

Службова особа може бути притягнута до матеріальної відповідальності протягом року з моменту виявлення завданих збитків.

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Матеріальна відповідальність за шкоду, завдану через необережність, буде не більше 5 прожиткових мінімумів. Особа, з вини якої військова частина, установа або організація потрапила під штрафні санкції, понесе матеріальну відповідальність до 15 прожиткових мінімумів. Командир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або не вжив заходів, щоб запобігти розкраданню, псуванню майна, буде нести відповідальність не більше 15 прожиткових мінімумів.

Також законом передбачено повну і підвищену матеріальну відповідальність. У документі перераховані випадки, в яких службова особа несе повну матеріальну відповідальність у повному обсязі завданих збитків з її вини.

У проєкті закону прописаний порядок встановлення розміру завданих збитків, проведення відповідного розслідування і порядок стягнення.