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29.10.19 12:47

Звернення до Конгресу США на захист "Азова" вже підписали понад 30 нардепів, - Яременко

Звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення "Азов" підписали вже 30 народних депутатів України, повідомив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (фракція "Слуга народу").

Звернення до Конгресу США на захист "Азова" вже підписали понад 30 нардепів, - Яременко

"Понад 30 депутатів уже підписали. Це члени БЮТ (фракція "Батьківщина". - Ред.), "Голосу" і "Слуги народу", - сказав Яременко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інші фракції і групи не зверталися до нього з бажанням підписати цей документ.

"Я робив публічне оголошення щодо листа, персонально нікому не пропонував - у мене не такі відносини з колегами", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" закликає нардепів підписати звернення до американських конгресменів на захист "Азова"

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. 25 жовтня Яременко заявив, що підготував проєкт листа до 40 членів Конгресу США, які звернулися до Держсекретаря Майка Помпео з вимогою пояснити, чому ОЗСП Нацгвадії "Азов" не внесено до списку терористичних організацій.

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