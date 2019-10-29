Питання з кнопкодавством може вирішити сенсорна кнопка, а не введення штрафів, - нардепка від "Голосу" Устінова

Про це Устінова розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Згідно з українським законодавством, стягнути штраф можна тільки після рішення суду. Це означає, що спочатку потрібно депутата спіймати на тому, що він кнопкодавив. Потім має відбуватися розслідування, потім рішення суду, після цього зазвичай всі подають апеляцію, проходять ще другу апеляційну інстанцію, після другої апеляційної інстанції, може буде вже рішення суду, за яким, відповідно, вже з депутата можуть стягнути гроші за те, що він займався кнопкодавством. Позиція нашої фракції полягає в тому, що нам не потрібно зараз придумувати велосипед, а зробити одну просту умову - встановити сенсорну кнопку, яка працює, скажімо, в Київраді", - сказала нардепка.

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Устінова вважає, що на голосування за законопроєкт про кнопкодавство "буде більше витрачено часу і коштів платників податків, ніж коштувало б встановити сенсорні кнопки".

"Замість того, щоб вирішити технічне питання і зробити неможливим голосування депутатів, ми придумуємо, як ми будемо когось карати, йдучи через дві інстанції судів, щоб стягнути з нього 50 тис. гривень за те, що він голосував кнопкодавством. Має сенс у людини віднімати мандат, або фактично позбавляти його того, чим депутат повинен користуватися, але те, що ми вигадуємо зараз зі штрафами і кримінальною відповідальністю - це нонсенс, який не працюватиме. Якщо ми хочемо вирішити питання з кнопкодавством - це має бути сенсорна кнопка", - зазначила нардепка.