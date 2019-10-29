Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів у районах розведення сил у Золотому та Богданівці, - пресцентр ООС

Повідомлення СЦКК оприлюднив пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"НЗФ РФ, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошує українська сторона СЦКК, попри готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань.

Також у повідомленні зазначили, що українською стороною вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада в жодному разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.

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Водночас незаконні збройні формування (НЗФ) на Донбасі від початку доби у вівторок двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє Міністерство оборони України.

"Від початку поточної доби до 12:30 ворог обстріляв наших військових двічі. На донецькому напрямку після 11 ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки", - сказав спікер Міноборони Максим Праута на брифінгу в Києві.

Крім того, на луганському напрямку противник 20 хвилин з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Луганське.