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29.10.19 13:39

Завершити війну можна тільки одним шляхом - дипломатичним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає, що єдиним шляхом для припинення війни і повернення нині тимчасово окупованих територій є дипломатичний.

Завершити війну можна тільки одним шляхом - дипломатичним, - Зеленський

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Припинення війни і повернення всіх українських територій - наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо тільки одним шляхом - дипломатичним", - запевнив Зеленський.

Президент підкреслив, що для досягнення цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку, бути державою, яку шанують і до якої прислухаються, бути успішною, незалежною державою.

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