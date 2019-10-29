Найближчим часом в Україні запустять електронний сервіс для скарг на митників, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов у ході XVIII Форуму фінансових директорів у Києві у вівторок.
"Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює найближчими тижнями", - сказав він.
Нефьодов зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить через Facebook.
"Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook", - сказав глава митниці.
Крім цього, митниця планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити потенційному покупцеві такого авто перед його придбанням уточнити вартість розмитнення. Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року.
"Ми не повинні входити в Новий рік зі старими проблемами", - прокоментував Максим Нефьодов.