О 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4, - пресцентр ООС

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів. Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців. Зазначаємо, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що процес розведення сил і засобів у Золотому (Луганська обл.) у вівторок стартував. Пізніше пресцентр штабу ООС заявив: "Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться".

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Також в пресцентрі ООС повідомили: "НЗФ РФ, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)". Крім того, за даними Міноборони, "з початку поточної доби (29 жовтня. - Ред.) до 12.30 ворог обстріляв наших військових двічі. На Донецькому напрямку після 11 ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки ( також майбутню ділянку розведення сил і засобів. - Ред.)".