Розраховуємо на досягнення домовленостей із МВФ у ході найближчого візиту місії в Україну, - Гончарук

"Ми очікуємо, що найближчими тижнями колеги з Міжнародного валютного фонду приїдуть в Україну для того, щоб ще раз проговорити це. І ми розраховуємо, що ми таки досягнемо домовленості щодо формату нової програми", - сказав він, під час виступу на Першому інвестиційному форумі "RE: think. Invest in Ukraine" у Маріуполі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я, звичайно, хотів би, і ми працюємо над тим, щоб це відбулося (підписання. - Ред.) в найближчі місяці", - додав він у ході спілкування з журналістами за підсумками виступу.

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