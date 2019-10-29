Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Учора позиція Росії була викладена. Зокрема, звичайно, йдеться про те, що якісь судові претензії не мають бути на порядку денному, якщо ми говоримо про досягнення домовленостей", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є умовою Кремля для укладення нових контрактів на транзит через Україну російського газу відмова з боку Києва від своєї перемоги над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Зі свого боку виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".

Він заявив, що "чудово розуміє" віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича, який після зустрічі в Брюсселі сказав, що він розчарований її результатами.

"Домовленостей немає. Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до "Газпрому" в новому арбітражному процесі...", - написав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тристоронніх переговорах щодо газу Росія порушувала питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"

Як повідомлялося, з листопада 2015 року Україна не імпортує газ з Росії. Наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд доларів. З урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд доларів на користь "Нафтогазу". На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку.

У березні 2018 року "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз" про відмову виконувати рішення арбітражу.

Улітку 2018 року "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу новий позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з "Газпромом".

"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року до кінця 2019 року і попередньо оцінював свої грошові вимоги у близько 12 млрд доларів. 28 жовтня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори щодо транзиту газу через територію України з 1 січня 2020 року. Попередня зустріч відбулася 19 вересня.

Очільник Міненерго РФ Олександр Новак в інтерв'ю телеканалу "Россия 24" за підсумками газових консультацій заявив, що Україна поки не сформувала офіційну позицію щодо можливості врегулювання судового спору "Газпрому" і "Нафтогазу" до кінця року.

"Офіційної позиції наших українських партнерів поки не сформовано. Ми сподіваємося, що наша позиція буде врахована. У тому числі наші колеги з Єврокомісії підтримують, що необхідно відрегулювати це все пакетно. Тому будемо працювати в цьому напрямку, продовжимо разом з колегами шукати шляхи" , - відповів Новак на запитання, чи готові сторони врегулювати всі судові питання до кінця цього року.



Своєю чергою міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель за підсумками тристоронніх переговорів між Україною, ЄС і Росією про транзит газу після 2019 року заявив, що Україна виступила проти обговорення питань прямих поставок газу і врегулювання арбітражних процесів між "Газпромом" і "Нафтогазом "на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу.