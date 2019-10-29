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29.10.19 14:25

Якщо нам не вдасться досягти успіху на Мінському треку, потрібна буде третя сила, яка допоможе навести мир, - Пристайко

Якщо влада не досягне успіху щодо війни Росії проти України на мінському майданчику, потрібно буде повертатися до ідеї миротворчої місії ООН.

Якщо нам не вдасться досягти успіху на Мінському треку, потрібна буде третя сила, яка допоможе навести мир, - Пристайко

Про це журналістам перед Інвестфорумом у Маріуполі сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нормандська зустріч, каже глава МЗС, переносилася кілька разів "з технічних причин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в листопаді, - Пристайко (оновлено)

"Нормандський формат буде, але я б не ставив питання: нормандський формат або санкції. Ми говоримо трохи про інше: якщо нам не вдасться досягти успіху на Мінському треку, нам потрібно повертатися до ідеї, до місії з підтримання миру. Тобто потрібна буде третя сила, яка допоможе навести мир", - сказав глава МЗС.

Уточнюючи, в чому РФ або Україна не йдуть на компроміс для проведення саміту, глава МЗС зазначив, що офіційний Київ виконав усі умови для цього: розведення військ відбулося в Станиці Луганській, триває в Золотому, і залишилося Петрівське - "зараз будемо починати".

"Я не бачу жодних причин для росіян не знайти часу для зустрічі чотирьох лідерів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко

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