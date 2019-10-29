Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми випалюватимемо такі речі напалмом, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час виступу на першому інвестиційному форумі в Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми не зіштовхуємося із випадками, коли хтось з когось, із великих чи менших компаній на найвищому рівні вимагає хабарі. Якщо вам відомі такі факти, будь ласка, повідомляйте нам і будемо випалювати ці речі напалмом", - сказав Гончарук.

Він закликав інвесторів вкладати гроші в України і не боятися, адже для влади є пріоритетом створення таких умов, коли вести бізнес в Україні було легше.

"Ми розуміємо, що на певному етапі, поки система змінюється, ми маємо зобов'язання кожному великому інвестору надати індивідуальну підтримку та супровід, і ми готові це зробити. У нас в уряді вже створений спеціальний офіс, який буде опікуватися вашими проблемами. Бізнес в Україні повинен витрачати свою енергію та свої ресурси для того, щоб заробляти гроші, а не на те, щоб отримувати державні папірці. Це точно те, що ми можемо зробити найближчим часом і ми це зробимо", - запевнив глава уряду.

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"Я щасливий спостерігати таку кількість інвесторів. У Маріуполі це важлива подія не тільки для цього регіону, а й для всієї країни... Ми будемо в кожній сфері сповідувати ринковий підхід. Чесна конкуренція і рівні правила для всіх - це наша релігія", - сказав прем'єр, пише lb.ua.

"Залучення інвестицій - це топ, пріоритет. У рамках форуму заплановано підписання понад 10 меморандумів, які принесуть інвестиції в сумі понад 10 млрд доларів", - додав Гончарук.

Гончарук також назвав сфери, куди потрібно вкладати гроші.

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"Найкращі сфери для інвестування в Україну вам відомі, я переконаний, не гірше, ніж мені, це, звичайно, агросфера, ІТ, це енергетика та інфраструктура", - зазначив Прем'єр-міністр.

Вкладаючи сюди гроші, запевнив він, можна гарантовано отримати великі прибутки.