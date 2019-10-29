"Чудово, чудово": Зеленський відреагував на розведення сил у районі Золотого

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Коли журналісти попросили Зеленського прокоментувати інформацію про розведення біля Золотого, він сказав, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС. Зі свого боку одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є. "Чудово, чудово", - відреагував Зеленський.

"Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає жодногно обстрілу", - додав він.

Зеленський пояснив, що дзеркальне відведення військ почалося, тому що місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці.

Нагадаємо, раніше в пресцентрі операції Об'єднаних сил повідомили, що сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.

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