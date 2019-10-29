ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і з'ясовує, чи були вони в АТО, - Бабін. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін, посилаючись на генічеське видання "Новий Візит".

При цьому він наголошує, що ці води є суто внутрішніми, максимально віддаленими від берегів РФ і розташовуються в бік берега від вихідних ліній.

"З юридичної точки зору це так само, якби ФСБівці перевіряли українських рибалок на ставку під Вінницею. При цьому прикордонників ФСБ цікавлять уже не стільки дозволи та лов, а - чи перебували рибалки із затриманого ними судна в АТО", - зазначає Бабін.

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"Ці "перевірки" насправді робляться агресором не просто так, а з метою продемонструвати нам, що росіяни наразі панують на всій акваторії Азова та абсолютно не бояться відвідувати його найвіддаленіші кутки на власних навіть не судах а легких катерах", - резюмує він.