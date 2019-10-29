Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.10.19 14:43

ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і з'ясовує, чи були вони в АТО, - Бабін. КАРТА

Російські прикордонники на катері "Мангуст" почали зупиняти і оглядати українських рибалок біля Арабатської стрілки і острова Бірючий.

ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і з'ясовує, чи були вони в АТО, - Бабін. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін, посилаючись на генічеське видання "Новий Візит".

При цьому він наголошує, що ці води є суто внутрішніми, максимально віддаленими від берегів РФ і розташовуються в бік берега від вихідних ліній.

ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і зясовує, чи були вони в АТО, - Бабін 01

"З юридичної точки зору це так само, якби ФСБівці перевіряли українських рибалок на ставку під Вінницею. При цьому прикордонників ФСБ цікавлять уже не стільки дозволи та лов, а - чи перебували рибалки із затриманого ними судна в АТО", - зазначає Бабін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін посилив безпеку в акваторії Азовського моря

"Ці "перевірки" насправді робляться агресором не просто так, а з метою продемонструвати нам, що росіяни наразі панують на всій акваторії Азова та абсолютно не бояться відвідувати його найвіддаленіші кутки на власних навіть не судах а легких катерах", - резюмує він.

ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і зясовує, чи були вони в АТО, - Бабін 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100