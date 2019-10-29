31 жовтня на Херсонщині стартують тактичні навчання з бойовою стрільбою із ЗРК. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

"З 31 жовтня по 4 листопада 2019 року на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України "Ягорлик" відбудуться тактичні навчання з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольні льотні випробування ракет до зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 та визначальні відомчі випробування зенітного ракетного комплексу С-125-2Д1", - сказано в повідомленні.

Попередньо Повітряними Силами Збройних Сил України у встановленому порядку зарезервовано район стрільб в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Херсонської області.

Усіх користувачів попереджено про закриття повітряного та морського простору у районі проведення бойових стрільб ЗРК.

"З метою дотримання заходів безпеки через голів сільських рад попереджено населення навколишніх сіл про заборону знаходження на території полігону та про порядок дій при знаходженні (після стрільб) уламків ракет чи БпЛА", - йдеться в повідомленні.

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Фото: пресцентр Повітряних Сил ЗСУ

Бойові стрільби зенітних ракетних комплексів та іншого озброєння на полігоні "Ягорлик" у Херсонській області проводяться з 2016 року. Єдиний полігон "Чауда", який використовувала Україна для цих потреб, залишився в тимчасово анексованому Криму.