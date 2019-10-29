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29.10.19 15:19

Сторони щойно відновили розведення сил і засобів у Золотому, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил і засобів у Золотому.

Сторони щойно відновили розведення сил і засобів у Золотому, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

"Сторони тільки що відновили розведення сил і засобів у Золотому. Ними пущені білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їхню готовність до цього", - заявив Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спецпредставник ОБСЄ також поінформував, що сторони конфлікту сьогодні на засіданні ТКГ продовжать переговори про відновлення розведення сил і засобів у Петровському.

У вівторок у Мінську відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України. У білоруській столиці вже проводять переговори робочі підгрупи.

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