Сторони щойно відновили розведення сил і засобів у Золотому, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

"Сторони тільки що відновили розведення сил і засобів у Золотому. Ними пущені білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їхню готовність до цього", - заявив Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спецпредставник ОБСЄ також поінформував, що сторони конфлікту сьогодні на засіданні ТКГ продовжать переговори про відновлення розведення сил і засобів у Петровському.

У вівторок у Мінську відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України. У білоруській столиці вже проводять переговори робочі підгрупи.

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