У Держприкордонслужбі розповіли, як окупанти накрутили мільйон "українських туристів" у Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Заява про те, що 1,035 мільйона "туристів" з материкової частини України відвідали окупований Крим – є повною нісенітницею. Дані повністю співпадають з загальною статистикою перетину всіма громадянами адмінмежі з тимчасово окупованою територією саме в напрямку півострову, що фіксує Держприкордонслужба. Причому відпочиваючими, окупанти в цьому випадку вважають тих, хто просто повертається додому, їде провідати родичів тощо", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві наголошують, що цифрами окупанти маніпулюють не вперше.

"Виходячи з їхніх заяв, кількість "туристів" у Криму постійно різниться. Зокрема, у липні 2019-го окупаційна влада повідомляла про 200 тисяч відпочивальників з України з початку року і тим самим вони показали зменшення "туристів" з України, адже в липні 2018-го ця цифра з їх слів становила 800 тисяч осіб. Намагаючись показати різкий приріст українських відпочивальників у 2019 році в серпні цього року окупанти зазначили про 800 тисяч осіб, однак ці дані, як і їх дані про 1,035 мільйона "туристів" з материкової частини України, становили загальну кількість перетину адмінмежі в напрямку ТОТ АР Крим", - додали у відомстві.