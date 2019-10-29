"Це питання національної безпеки", - "Голос" просить Зеленського скликати засідання РНБО через спалах дифтерії

"Ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні набуває загрозливих обертів. З початку року зареєстровано 20 випадків дифтерії, з яких 18 — лише за жовтень. 18 випадків за місяць — це дуже багато, адже за весь 2018 рік було зафіксовано 10 випадків. Також не вщухає спалах кору, що забрав життя 41 людини, з яких 24 — діти. Крім того, в державі немає колективного імунітету від жодного вакцинокерованого захворювання", - заявили в "Голосі", передає Цензор.НЕТ.

"Питання імунізації — це питання національної безпеки. В Україні люди не повинні хворіти і помирати від тих захворювань, яких можна уникнути завдяки щепленням. Натомість від дифтерії сьогодні досі не вакциновані 40% дітей і майже 50% дорослих торік не зробили необхідну ревакцинацію. Країна потребує масштабної інформаційної кампанії, щоб переконати майже половину населення, яке зараз невакциноване, зробити щеплення і захистити своє життя та життя наших дітей", — заявила народна депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина.

"Для того, щоб Україна взяла під контроль вакцинокеровані захворювання, необхідно досягти рівня показників розвинених країн світу і забезпечити колективний імунітет від смертельно небезпечних хвороб: щепленими мають бути 95% громадян. Питання підвищення рівня імунізації належить до компетенції не лише Міністерства охорони здоров’я, але має вирішуватися із залученням Міністерства освіти і науки, Міністерства гуманітарної політики, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та інших органів державної влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Саме тому депутати "Голосу" закликають президента України невідкладно скликати засідання РНБО, адже Рада національної безпеки та оборони України має всі необхідні повноваження для координації дій різних міністерств та державних органів. В найкоротші терміни необхідно розробити план невідкладних дій щодо підвищення рівня імунізації населення та недопущення епідемії дифтерії в Україні.

Нинішні низькі показники імунізації серед населення мають дві головні причини: перебої з постачанням вакцин у попередні роки та потужні інформаційні кампанії проти вакцинації. Лише в соцмережі Twitter 93% повідомлень про вакцинацію створюють і поширюють російські боти.

Не можна допустити повторення ситуації 90-х років, коли через епідемію дифтерії померли майже 700 українців. 20 тисяч тоді захворіли на цю важку недугу.", - заявили в "Голосі".