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29.10.19 15:24

Війська в районі Золотого відводяться на кілометр, процес триватиме 30 днів, - пресцентр ООС

На дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Війська в районі Золотого відводяться на кілометр, процес триватиме 30 днів, - пресцентр ООС

Про це в коментарі УНІАН сказав начальник пресцентру штабу операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, процес розведення почався о 12.00, але він "має тривати не більше 30 діб".

"Відводиться з обох сторін на один кілометр від позицій, раніше зайнятих. Процес розведення триває протягом 30 діб, там є певні ділянки і певні дні для кого, коли і що розводити, коли відходять сили і засоби", - повідомив Агєєв.

Водночас інші подробиці він відмовився надати.

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Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.

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