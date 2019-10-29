Планів щодо реприватизації немає, - глава комітету ВР з питань економрозвитку Наталуха

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, повинні нарешті дати старт приватизації. Є підприємства, які давно загнили і збанкрутували, але все одно їх взяли на приватизацію. По-друге - контролювати, щоб приватизація відбувалася прозоро і на адекватних умовах, перш за все в інтересах держави", - сказав Наталуха.

Голова комітету повідомив, що до кінця року парламент очікує від уряду оновленого переліку підприємств, що не підлягають приватизації. І зазначив, що в нинішньому списку є багато компаній, які працюють неефективно і приносять державі збитки.

"Президент доручив Кабміну розробити новий перелік держкомпаній, які не підлягають продажу ... Коли дивишся нинішній перелік таких підприємств, просто волосся стає дибки. Незаперечний факт неефективності. Ці п'явки висмоктують з держбюджету феноменальну кількість грошей, а ніякої вигоди не приносять. Більш того, у мене склалося враження, що майже всі держпідприємства вже давно приватизовані - через менеджмент. Він звітує, забезпечує взаємодію з тією чи іншою фінансово-промисловою групою. Де-юре підприємство все ще державне, а де-факто контролюється приватними особами. Ми хочемо виправити цю ситуацію. Якщо використовуєте це підприємство для своєї вигоди, ну так викупіть його за конкурентну ціну", - зазначив Наталуха.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для іноземних інвесторів, а ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів. Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку "Укртелеком", де Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів.