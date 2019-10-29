"Слуга народу" найме адвоката для представлення інтересів своїх депутатів у межах провадження щодо хабаря у $30 тисяч, - Арахамія

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Ми беремо одного адвоката, і цей адвокат, на запрошення будь-якого правоохоронного органу, супроводжує будь-якого депутата від "Слуги народу". Вони йдуть і повністю співпрацюють зі слідчими органами", - сказав Арахамія.

Водночас нардеп майже на сто відсотків упевнений, що його колеги по фракції не скоювали корупційних злочинів. Незважаючи на це, на його думку, слідство має бути незалежним, у всьому розберуться правоохоронні органи.

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Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого одержання хабаря в розмірі по $30 тисяч чинними народними депутатами.

За інформацією САП, у рамках розслідування кримінального провадження мають перевірити поширену в ЗМІ інформацію про те, що 11 народних обранців від партії "Слуга народу", які є членами парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по $30 тисяч неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що пройти перевірку на поліграфі мають усі члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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23 жовтня поліграф пройшов заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу"). 24 жовтня поліграф пройшли член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"), голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова підкомітету з організації та оподаткування грального бізнесу комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк (фракція "Слуга народу").