Підвищення тарифів на транспортування газу втричі є нелегітимним, - юрист

Вже на початку грудня тарифи на транспортування газу можуть зрости втричі. Про це йшлося на відкритому засіданні ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" ДП УТГ, яке виявилося закритим для журналістів, передає "5 канал", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами учасників зборів, їм анонсували проєкт, в якому тарифи на транспортування газу в Україну в середньому втричі вищі, ніж ті, які діють зараз. Набути сили вони можуть вже з грудня цього року.

"Це необґрунтовано. Ця ініціатива стосується абсолютно всього ринку: як промислових, так і побутових споживачів. Всі присутні на зустрічі висловилися, що це призведе до повного колапсу на ринку", - зазначив Олег Бакулін, юрист у газовій сфері.

Професійний юрист нагадав, що ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" - новостворене дочірнє товариство "Укртрансгазу". Йому планується передача функції експлуатації вітчизняної ГТС. Втім, на сьогодні цей процес юридично не закріплено. І жодних повноважень підвищувати тарифи у підприємства немає.

"Товариство саме по собі в рамках чинного законодавства не може бути оператором газотранспортної системи. Тобто, підстав на сьогодні немає. Не пройдено сертифікацію, немає ліцензії, не вирішено питання передачі активів. Оператором може стати ще, наприклад, той же Мінфін", - додав Олег Бакулін.

Зараз ознайомитися з проєктом підвищення можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що вже з грудня цього року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 2,5 рази, потім, з 2020-го - ще наполовину. Для точок виходу - зараз на 50%, далі - втричі. Профільні асоціації назвали їх непідйомними як для промислових, так і для побутових споживачів.

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