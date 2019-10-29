Хороша новина, - помічник Путіна Сурков похвалив початок розведення сил у Золотому

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Хороша новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу розпочати аналогічні процедури в Петрівському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до "нормандського саміту", - заявив Сурков.
Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона почала в Золотому процес розведення сил і засобів відповідно до досягнутої на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовленості.