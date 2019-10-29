НАБУ допомагатиме ГПУ в перевірці доброчесності прокурорів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Спільним наказом генерального прокурора Руслана Рябошапки і директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника затверджено Порядок співпраці ГПУ і НАБУ щодо можливого обміну інформацією, необхідною для забезпечення формування об'єктивної характеристики кандидатів на посади прокурорів, зокрема в рамках атестації прокурорів для переведення їх в нові органи прокуратури", - йдеться в повідомленні.

НАБУ на запит ГПУ надає відомості про відповідність таких кандидатів вимогам добропорядності та інші характеристики кандидата.

Зазначається, що НАБУ має право з власної ініціативи подавати кадровій комісії органів прокуратури відомості, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством.

Також наказ регламентує залучення співробітників НАБУ до проведення відбору кандидатів на посади в органи прокуратури.

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