Розведення військ на Донбасі обговорять на Львівському форумі з безпеки

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова форуму, лідер політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

Вона зазначила, що останні новини з Донбасу роблять нинішню тему форуму: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" ще актуальнішою.

"Росія - реальна загроза не тільки для України. Насправді, ця країна вже перетворила міжнародну безпеку в суцільну, загальну для всіх, зону ризику. І це є дуже серйозним викликом для багатьох країн світу. Вперше про таку "російську загрозу" відкрито заговорили саме на Львівському форумі з безпеки, який три роки поспіль збирає багатьох відомих українських і міжнародних експертів. Ця тема знову буде ключовою цього року", - додала Сироїд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Львівський безпековий форум-2019 відкриє відомий британський дослідник війни Лоуренс Фрідман

В рамках Львівського форуму з безпеки заплановано вісім дискусійних панелей.

31 жовтня відбудуться дискусії:

- Історія: чи вивчили ми її уроки?

- Розуміння і заперечення загроз

- Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: гарантування безпеки через систему міжнародного права

- Відповідь на загрозу: військовий вимір

На 1 листопада заплановано дискусії:

- Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді

- Українські військовополонені без статусу, але з надією повернутися додому

- Медіа як критична інфраструктура

- Критична інфраструктура: стабільність чи небезпека?

У форумі візьмуть участь понад 200 експертів і чиновників із більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.

Модераторами заходу будуть співголови форуму Бен Ходжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, і Оксана Сироїд.

Експерти міркуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру - інформаційний і кіберпростір, важливі об'єкти життєзабезпечення, економіку і політичну систему від агресивних дій Росії, спрямованих проти України і Заходу. У фокусі дискусій також - "формула Штайнмаєра", особливий статус Донбасу, Україна - в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону".

Львівський форум з безпеки-2019 відбудеться 30 жовтня - 1 листопада в Інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.