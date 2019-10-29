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29.10.19 17:10

"А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?": Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook

Депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук написав, що "ЗСУ і "ЛНР" підтвердили готовність почати розведення військ у Золотому", чим викликав гнівні коментарі під своїм постом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Камельчука в фейсбуці.

Зокрема, читачів поста обурила сама абревіатура "ЛНР", що на їхню думку свідчить про визнання терористів.

А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?: Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook 01

"А хто такі лнр? Ми їх вже визнали? Російських військ там немає?" - запитує Олександр Куликовський.

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"Це легалізація НЗФ?" - також цікавиться Василь Масний.

У відповідь Камельчук попросив назвати свій варіант, і йому запропонували писати "російські війська", "окупаційні війська", "терористи", "бойовики". Однак він так і не виправив свій текст.

А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?: Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook 02

А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?: Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook 03

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона почала в Золотому процес розведення сил і засобів відповідно до досягнутої на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську домовленості.

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