Законопроєкти 1209 та 1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, - Європейська Бізнес Асоціація

Європейська Бізнес Асоціація, яка об'єднує понад 1000 українських та іноземних компаній, що працюють в Україні, направила офіційного листа на ім'я голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з істотними зауваженнями щодо законопроєктів 1209, 1209- 1, 1210 і 1210- 1.

Розгляд цих законопроєктів заплановано парламентом на поточний тиждень.

- Ряд пропозицій, які містяться в законопроєктах, продовжує викликати серйозне занепокоєння у компаній-членів Асоціації, - заявила в листі виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

Всього в ЄБА визначили 11 системних проблем цих законопроєктів. Зокрема, бізнес виступає категорично проти штрафних санкцій за податковими накладними, змін у правила трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті тощо.

Особливу увагу в Європейській Бізнес Асоціації звернули на виключення з Податкового кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування за податками і зборами.

- платникам податків вдалося налагодити конструктивний діалог з податковими органами не в останню чергу завдяки цій стримувальній нормі в Податковому кодексі. Закликаємо зберегти в ПКУ принцип особистої відповідальності податкових інспекторів - радить виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

Також в ЄБА негативно поставилися до ускладнення правил трансфертного ціноутворення, що може суттєво вдарити по роботі в тому числі великих іноземних інвесторів в Україні.

- Запропоновані зміни розширюють права податкових органів, покладаючи значний тягар на платників податків (наприклад, надання податковим органам інформації про укладені контракти щодо сировинних товарів), - пояснює Ганна Дерев'янко.

У Європейській Бізнес Асоціації розкритикували ускладнення процесу обліку в податковому обліку відсотків за кредитами та іншими борговими зобов'язаннями. На думку ЄБА, це суттєво погіршить доступність кредитів для фінансування українського бізнесу.

Крім того, Європейська Бізнес Асоціація звинуватила народних депутатів у вибірковому і необґрунтовано різкому підвищенні податкового тиску на окремі галузі промисловості.

Йдеться, зокрема, про різке зростання рентної плати при видобутку корисних копалин, в т.ч. залізної руди.

- Суми податку зростуть в 4 рази і суттєво збільшать собівартість продукції. І це враховуючи надзвичайно високу конкуренцію на цьому ринку, зокрема з боку Російської Федерації, - нагадує Ганна Дерев'янко.

Також в Європейській Бізнес Асоціації розкритикували збереження обтяжливою системи адміністрування акцизів на паливо і різке підвищення акцизів на тютюнові вироби, зокрема на тютюновмісні вироби для електронагріву - що, на думку ЄБА, суперечить нормам Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

- Також Асоціація наполягає на неухильному дотриманні принципу стабільності податкового законодавства і підтримує заяви прем'єр-міністра України про те, що податкова реформа повинна початися навесні 2020 року, а зміни в податкове законодавство повинні набути чинності з 2021, - заявила в офіційному листі виконавчий директор Європейської Бізнес асоціації Ганна Дерев'янко.