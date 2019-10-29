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29.10.19 17:18

Сил поліції достатньо, щоб гарантувати безпеку в Золотому і відреагувати на можливі провокації, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у зв'язку з тим, що в Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.

Сил поліції достатньо, щоб гарантувати безпеку в Золотому і відреагувати на можливі провокації, - Аваков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що зараз ситуація спокійна і контрольована. У цьому населеному пункті цілодобово несуть службу посилені гвардійцями поліцейські патрулі, які повністю готові до виконання правоохоронних функцій.

Окремо на місці працюють поліцейські центри надання допомоги громадянам.

"У МВС вистачає спроможностей для забезпечення публічної безпеки. У випадку порушення противником домовленостей про розведення військ, у МВС вистачить сил та засобів вчасно і адекватно відреагувати на загрозу", - наголосив Арсен Аваков.

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Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона почала в Золотому процес розведення сил і засобів відповідно до домовленості, досягнутої на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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