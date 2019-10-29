Рада ухвалила закон про інженерно-технічне облаштування держкордону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проголосували 288 народних депутатів.

Законопроєкт вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України та Закону України "Про державний кордон України". Ними пропонується "визначити розміри земельних ділянок, наданих органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури завширшки не менше 50 метрів, а також звільнення цих органів у зв'язку з цим від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва".

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