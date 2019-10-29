"Віталій бадьорий і цілеспрямований", - Антон Геращенко зустрівся в Італії з засудженим нацгвардійцем Марківим

Про зустріч Геращенко написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на 2 роки і 4 місяці, проведені в неволі, Віталій бадьорий і цілеспрямований. Він підтримує своє тіло і дух постійними тренуваннями. Читає багато книг. Найбільше йому прикро навіть не за те, що він свої молоді роки проводить за ґратами, а за те, що італійський суд фактично звинуватив Український народ у тому, що він захищав свою державу від підступного нападу", - розповів заступник голови МВС.

За словами Геращенка, до захисту Марківа приєднався новий адвокат Олександр Чебаненко. Він працюватиме разом з італійськими захисниками українця Рафаелле Делла Валле і Нікколо Бертоліні.

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"Апеляція на абсурдний, неправосудний і не маючий нічого спільного з реальністю вирок буде подано вчасно. Слухатиме справу апеляційний суд присяжних міста Мілана", - написав Геращенко.

"Віталій передав слова щирої вдячності своїм побратимам - бійцям добровольчого батальйону НГУ імені Генерала Кульчицького, а також його добровільним захисникам - волонтерам в Україні, Італії й у всьому світі", - додав заступник голови МВС.

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.



