Ворог 5 разів порушив перемир'я, терористи обстріляли безпілотник ОБСЄ, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
- неподалік Богданівки (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших позицій:
- двічі поблизу Луганського - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
- неподалік Кримського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, сьогодні, в районі населеного пункту Архангельське Донецької області, диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляла безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У зв'язку із загрозою втрати БПЛА через дві хвилини було посаджено. Дрон не ушкоджено.
Також, повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 почався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.
Впродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".