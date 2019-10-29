Ворог 5 разів порушив перемир'я, терористи обстріляли безпілотник ОБСЄ, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

неподалік Богданівки (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

біля Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших позицій:

двічі поблизу Луганського - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, сьогодні, в районі населеного пункту Архангельське Донецької області, диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляла безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У зв'язку із загрозою втрати БПЛА через дві хвилини було посаджено. Дрон не ушкоджено.

Також, повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 почався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Впродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".

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