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29.10.19 20:09

ЗСУ готові захистити жителів Золотого в разі провокацій, - командувач ООС Кравченко

У разі провокаційних дій противника на ділянці розведень сил і засобів у районі Золотого Луганської області українські військові готові надати захист цивільному населенню.

ЗСУ готові захистити жителів Золотого в разі провокацій, - командувач ООС Кравченко

Про це журналістам на брифінгу в Краматорську заявив командувач операцією об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Збройні сили України готові в разі будь-яких провокаційних дій противника надати захист цивільним людям", - сказав Кравченко.

Командувач ООС підкреслив, що на цій території "працюватимуть соціальні служби, місцеві органи влади і цивільно-військові адміністрації".

Він запевнив, що в процесі розведення сил і засобів і після його закінчення представники Національної гвардії і Державної прикордонної служби забезпечують захист цивільного населення і правопорядок.

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