Розведення військ потрібно, щоб гарантувати безпеку на КПВВ "Золоте", - керівник української сторони СЦКК Борщевський

Про це заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) Олександр Борщевський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основна ціль і суть — це створення безпекової зони "кілометр на кілометр" саме в цій ділянці з метою забезпечити безпеку людей в разі відкриття КПВВ Золоте. Я наголошую, що з червня місяця з початку розведення підрозділів у Станиці Луганській там не відбулося жодного обстрілу. Чому? Нам потрібно, щоб військовослужбовці, які знаходяться на позиції, фізично не бачили один одного... Території не здано, але військовослужбовці один одного не бачать", - запевнив Борщевський.

Він висловив сподівання, що розведення військ в майбутньому забезпечить мирний перехід КПВВ Золоте після відкриття його роботи.

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Також учасники брифінгу нагадали, що розведення військ аналогічним чином планується здійснити по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.