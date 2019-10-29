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29.10.19 21:51

Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Мисяк, його заступником став Донський з управління Горбатюка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення керівника та його заступника в Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Мисяк, його заступником став Донський з управління Горбатюка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури.

Так, на посаду начальника згаданого Департаменту ГПУ призначено Віктора Мисяка, на посаду заступника начальника департаменту - Олексія Донського.

Зазначається, що Мисяк раніше обіймав посаду заступника начальника департаменту - начальника управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Генпрокуратури.

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Донський обіймав посаду начальника відділу організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка створив замість Управління спеціальних розслідувань новий департамент, який здійснюватиме тільки процесуальне керівництво у справах Майдану.

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