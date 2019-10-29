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29.10.19 20:58

Американська компанія зняла фільм про Івана Дем'янюка, підозрюваного в масовому вбивстві євреїв. ВIДЕО

Американська компанія Netflix анонсувала вихід документального серіалу про Івана Дем'янюка - українця, якого звинувачували в масових убивствах під час Другої світової війни

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Історична правда.

Стрічка називатиметься "Диявол по сусідству" (Devil Next Door). Її вихід заплановано на 4 листопада.

"Дідуся з Клівленду судять в Ізраїлі, звинувачуючи в тому, що він - сумнозвісний охоронець у нацистському таборі смерті, відомий як Іван Грозний", - такий опис розміщено на сайті.

Іван Дем'янюк народився в 1920 році у Вінницькій області. Під час Другої світової служив у Червоній армії, в 1942-му пораненим потрапив у полон, де погодився служити "добровільним помічником".


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