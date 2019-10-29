Терористи погодилися відкрити в Золотому КПВВ, - глава Луганської ОДА Гайдай

Про це він заявив у коментарі журналістам "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
"Під час розведення війська обох сторін мають розвести на відстань кілометра. Вийде "сіра зона", і ми зможемо спокійно добудувати КПВВ і запустити його в роботу. Це буде новий КПВВ, єдиний шлях для автомобільного сполучення з тимчасово окупованою частиною Луганської області", - сказав глава Луганської області.
На запитання, чи є згода бойовиків так званої "ЛНР" на відкриття контрольного пункту, Сергій Гайдай відповів: "Так, є".
Раніше члени незаконних збройних формувань відмовлялися відкрити в Золотому пункт пропуску. Вони говорили, що це можливо, тільки якщо ще один КПВВ буде відкрито в місті Щастя.