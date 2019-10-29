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29.10.19 21:17

Нацбанк скасував ліміт на купівлю валюти

З 5 листопада валюту можна буде купувати без обмежень. До цього дня долари, євро та іншу іноземну валюту можна купувати на суму не більше ніж 150 тисяч гривень на день.

Нацбанк скасував ліміт на купівлю валюти

Про скасування обмежень Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Денний ліміт 150 тис. грн через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу скасовано. Також припиняє діяти вимога про надання фізичними особами документів у банк, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою НБУ, ці послаблення не матимуть значного впливу на валютний ринок. "Переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менше 150 тис. грн, а загальні обсяги купівлі та продажу валюти населенням сьогодні є пропорційними", - пояснив Нацбанк.

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При цьому чиста купівля валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу і інвесторів цього року становить майже $4 млрд, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 млрд, уточнюється в повідомленні. Крім того, регулятор не бачить підстав і для посилення тиску на гривню в результаті дії психологічних факторів - інфляційні і девальваційні очікування українців, як свідчать останні опитування Нацбанку, і далі поліпшуються.

Згідно з повідомленням, лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дозволили Центробанку скасувати цього році понад 30 валютних обмежень, зокрема і для населення.

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