Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.10.19 21:25

Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ

Синод Елладської православної церкви (ЕПЦ) направив главі Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанію привітання у зв'язку з рішенням архієрейського собору ЕПЦ про визнання автокефалії.

Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у вівторок пресслужба ПЦУ.

"Радіємо добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом, і зруйнована перепона, яка стояла між вами і нами, православними і братами у всьому, перешкода, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів і великої шкоди всій Церкві і православ'ю", - йдеться в опублікованому ПЦУ тексті листа.

Синод Елладської церкви також побажав Епіфанію "звільнити церкву України від занепокоєння, яке руйнує її єдність, і відновити в ній мир повною мірою".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Архієрейський собор ЕПЦ визнав право Константинопольського патріархату надати ПЦУ автокефалію.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100