Financial Times перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev", - посольство України

Про це в Twitter повідомляє посольство України в Сполученому Королівстві, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо Financial Times за те, що прийняли наші аргументи і погодилися змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev. Справді чудова новина", - йдеться в публікації.

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

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