Справу ексголови Апеляційного суду Криму Чорнобука розглядатиме Печерський райсуд Києва, - прокуратура АРК

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 29 жовтня 2019 року, Київський апеляційний суд за результатами розгляду клопотання прокуратури автономії про визначення територіальної підсудності, визначив Печерський районний суд м.Києва, як суд, який розглядатиме обвинувальний акт стосовно колишнього голови Апеляційного суду АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянин звинувачується в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

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Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.

10 червня підозрюваного в держзраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти.