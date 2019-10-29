Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.10.19 23:53

За підтримки Світового банку засновано фонд для відновлення і реінтеграції Донбасу, - Зеленський

Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.

За підтримки Світового банку засновано фонд для відновлення і реінтеграції Донбасу, - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, закриваючи Перший інвестиційний форум у Маріуполі (Донецька область), передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Українськi Новини.

"З Світовим банком ми запускаємо роботу фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення і майбутньої реінтеграції Донбасу. Закликаємо всіх ставати частиною цього великого проєкту", - сказав він.

За його словами, під час форуму інвесторам було представлено повний приватизаційний список і сотні проєктів.

Зеленський повідомив, що у вівторок на полях форуму було підписано 12 меморандумів на проєкти, вартість яких становитиме мільярди доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100