Кабмін може скасувати постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний експерт і журналіст Тарас Семенюк.

"Суть постанови проста - обмежити верхню межу ціни на опалення і гаряче водопостачання. Звучить красиво, ось тільки це рішення - передвиборчий трюк Володимира Гройсмана, який намагався такими популістськими способами додати своїй політичній силі хоч якийсь рейтинг напередодні парламентських перегонів. На виборах Гройсман пролетів, а от постанова №560 залишилася і діє досі. Як передвиборчий маневр - це може і мало якийсь сенс, але на ділі постанова №560 призвела до серйозних загроз", - заявив журналіст.

За його словами, якщо штучно обмежити максимальну ціну на тариф - можна, то реальну собівартість послуги - встановлює тільки ринок. І в разі, якщо реальна собівартість комунальних послуг перевищить встановлені обмеження, прописані в постанові, різницю доведеться погашати за рахунок бюджету.

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"Оскільки в проєкті бюджету на 2020 ці кошти не передбачено (в новому бюджеті вирішили зосередитися на програмі надання субсидій населенню і кошти спрямували в цю сферу), альтернативою стане відключення опалення і гарячої води посеред зими", - зазначив Семенюк.

Він також підкреслив, що такий розвиток подій не влаштує нинішній уряд.

"А тому ймовірно, що скоро постанову №560 все ж скасують і перейдуть до більш прозорої ціни на тарифи, яку диктуватиме ринок, а не політики на догоду своїм інтересам і амбіціям", - підсумував Семенюк.