"Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційну сторінку глави держави.

"На Форум приїхали представники понад 40 країн, компанії та організації з сукупним бюджетом майже $100 млрд. Ми говорили і зі Світовим банком, і з ЄБРР, і з приватними інвесторами", - написав Зеленський.

Президент вважає, що "турборежим", в якому працює парламент, справляє на інвесторів позитивне враження.

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"Рухаємося до виконання того, що приймає парламент і вірю, що наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю. Щоб кожен українець міг розвиватися, подорожувати, вчитися інновацій, щоб наші фахівці конкурували в світі", - поділився президент.

Президент України підкреслив, що Маріуполь для проведення Першого інвестиційного форуму був обраний не випадково.

"Чому ми організували Форум в Маріуполі? Адже саме це місто стане стартом для нового Донбасу. Тут вже відкрили крутий ІТ-хаб з потрібними стартапами, почали покращувати екологію. Сьогодні керував автомобілем на новенькій трасі, 130 кілометрів якої побудували всього за два з половиною місяці . Скоро результатів буде ще більше, тому що ми можемо працювати швидко і якісно ", - підсумував президент України.